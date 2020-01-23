Млечный Путь
Оздоровительный центр китайской традиционной медицины
Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 12, лит. А
Оздоровительный центр китайской традиционной медицины Млечный Путь расположена по адресу "Кантемировская ул., 12, лит. А", район Выборгский, недалеко от станции метро Лесная (750м).
Парковка общественная.
Клиника Млечный Путь оказывает услуги по уходу за лицом, уходу за телом, массажу лица, spa-процедурам, классическому массажу лица и другие услуги.
Штат клиники насчитывает 2 специалистов, среди которых: профессор традиционной китайской медицины.
2 клиента оставили о клинике свои отзывы, 2 клиента рекомендуют в массаже, тайском массаже.
Оплата наличными.
Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
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Косметология
Уход за лицом
Процедуры по уходу за лицом необходимы для поддержания здорового вида лица, устранение недостатков кожи. Это питание, увлажнение, очищение, омолаживающие процедуры — все, что делает женщина, чтобы выглядеть красиво.Уход за лицом представляет собой комплекс мер, направленных на улучшения внешнего вида. В первую очередь уход за лицом предполагает процедуры, направленные на поддержание кожи лица в здоровом состоянии. ...
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Массаж лица
Массаж лица - необходимая составляющая косметического ухода за кожей. Он способствует улучшению кровообращения и нормализации обмена веществ, укрепляет мышцы, дольше сохраняет кожу гладкой, молодой и эластичной.
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Массаж лица – неотъемлемая основополагающая косметического ухода за чувствительным кожным покровом лица. Массажная косметическая процедура по праву считается одной из наиболее важных, поскольку массаж улучшает кровообращение в тканях кожи, а также нормализует обмен веществ. Кроме всего вышеперечисленного, стоит отметить, что массаж лица существенно облегчает выделение продуктов обмена. Таким образом, массажные процедуры позволяют чувствительной коже дышать, что позволяет избегать застоев крови, а также существенно укрепить ткани и мышечные ткани. Стоит также помнить, что данные процессы, а именно улучшение их протекания, способствует лучшему сохранению гладкой, молодой и эластичной кожи. ...
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Классический массаж лица
Массаж лица по классической технике улучшает кровообращение, помогает предотвратить появление морщин и повышает тонус кожи. Проведение массажа способствует сохранению здорового цвета кожи, ее свежести, упругости и эластичности.
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Техника классического массажа лица может существенно отличаться в зависимости от желаний пациента. Перед процедурой массажа необходимо очистить лицо и шею от косметики. Руки тоже должны быть чистыми. Начинать массаж нужно с наложения подушечек больших пальцев обеих рук на спинку носа между бровями. Проводя достаточно сильное и равномерное надавливание, медленно двигайтесь вдоль щек до челюстной кости. Это способствует оттоку крови от лицевых вен и подготавливает кожу к проведению массажа.Для массажа обычно используют крем или массажное масло. Возможны разнообразные поглаживания и растирания. Плавные легкие движения умиротворяют, нормализуют эмоциональное состояние. Более быстрые движения тонизируют, глубже прорабатывают ткани, помогают избавиться от косметических недостатков, улучшают эластичность кожи. Прикосновения к коже должны быть нежными, легкими, скользящими, совершенно недопустимы сильное трение и натяжение! ...
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Уход за телом
Правильный уход за телом способен продлить молодость и красоту на многие годы. Плохая экология, переутомление, стрессы, недосып — все это разрушительно воздействует на красоту нашего тела. Все эти факторы должны компенсироваться тщательным уходом.
Главное, на что необходимо обратить внимание, — это правильное питание. Пища должна содержать необходимые белки, жиры, углеводы и витамины. Второй путь к красоте тела — это физические нагрузки. Фитнес, групповые занятия, бассейн и даже просто утренняя зарядка в домашних условиях позволят вам избавиться от привычных болей в суставах, сделать тело более пластичным и гибким, меньше будет накапливаться усталость.
Третье хорошее средство — это бани и сауны. Пар, вода, массаж оказывают удивительное воздействие на кожу. Повышается тонус, ускоряется процесс обмена веществ, улучшается настроение.
Немаловажно для красоты тела, сделана ли эпиляция. Участки тела, где есть нежелательные волосы, после эпиляции становятся гладкими и приятными наощупь, меняется внешний вид в целом. Косметологи смогут предложить вам несколько вариантов эпиляции (сахарную, восковую, лазерную или фотоэпиляцию). ...
Уточняйте по телефонуиглорефлексотерапия
SPA-процедурыСПА-процедуры
Цель СПА-процедур - очищение, омоложение и оздоровление всех систем организма натуральными природными методиками.
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В хорошем салоне СПА есть всё, что необходимо для хорошего самочувствия и активного отдыха, а именно: программы реабилитации физического и психологического самочувствия, включающие в себя разнообразные физиопроцедуры с использованием витаминной и фитотерапии. Комплекс восстановительных водных процедур: бассейн с термальной водой, гидромассаж, индивидуальная паровая кабина, сауна, массаж, обертывания для тела, ароматерапия. После СПА-сеанса, как правило, следуют косметические СПА-процедуры: уход за волосами, ногтями, кожей лица и тела. Главные этапы восстановительной косметологии - отшелушивание отмерших клеток рогового слоя кожи, чистка и увлажнение. ...
Уточняйте по телефонубаночная терапия
Талассотерапия
Талассотерапия представляет собой комплекс процедур, которые выполняются на препаратах, изготовленных из ингредиентов морского происхождения: воды, грязи, водорослей, соли, песка, ракушечника и других веществ. Одним из самых известных и популярных видов талассотерапии являются обертывания. ...
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Массаж
Видов и техник массажа существует огромное количество. Если делить массаж на виды по способам воздействия на наше тело, то можно выделить:
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Традиционный метод массажа –ручной (он же мануальный). Это самый доступный и наиболее часто применяемый способ. Его неоспоримое достоинство – непосредственный контакт рук массажиста с нашим телом, который позволяет ощущать и решать что, где и в какой степени нуждается в помощи. Уязвимое место мануального массажа – прямая зависимость результата от настроения, самочувствия и степени усталости специалиста. Наибольшей популярностью в последнее время пользуются медовый, тайский и антицеллюлитный массажи. ...
Уточняйте по телефонускребковый массаж
Медовый массаж
Медовый массаж пришел к нам из древнего Тибета. Он основан на взаимодействии кожи и биологически активных веществ, содержащихся в мёде, в сочетании с воздействием от других видов массажа. Мед, отдавая биологически активные вещества, адсорбирует токсины и способствует быстрому выведению их из организма. Такой массаж проводится для увеличения лимфотока и очистки кожи. ...
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Антицеллюлитный массаж
Антицеллюлитный массаж - это специализированная методика, которая является эффективным и безопасным средством борьбы с целлюлитом начальных стадий (1 и 2 степени).
Массаж значительно улучшает состояние кожи и подкожной жировой клетчатки. За счет стимуляции обмена веществ и улучшения кровообращения достигается похудание. ...
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Тайский массаж
Тайский массаж - эта методика массажа, как и китайская народная медицина и индийская йога, основана на учении о невидимых энергетических потоках, пронизывающих тело. Традиционный тайский массаж оказывает положительное влияние на внутренние органы и ткани, с помощью чего достигается приятное состояние расслабления. ...
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Однозначно могу порекомендовать и мастера и центр. Неплохой сервис был по записи на прием. Что касается массажа то стоит однозначно своих денег. Не сравниться с нашими специалистами все таки китайцы знают секреты исцеления. Это релакс улучшение кровообращения и лучшее самочувствие.
нет
Специалист: Ли Фулу
Услуга: Тайский массаж
Массаж тут на самом деле достойный. Впервые расслабилась и получила релакс. Мастер просто профи! Кто еще не был, настоятельно рекомендую!
Нет
«Однозначно могу порекомендовать и мастера и центр. Неплохой сервис был по записи на прием. Что ка...»Gromov Vova 1 из 2 отзывов ›