Млечный Путь

Оздоровительный центр китайской традиционной медицины

763 место в рейтинге медицинских центров

Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 12, лит. А

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«Однозначно могу порекомендовать и мастера и центр. Неплохой сервис был по записи на прием. Что ка...»

Gromov Vova 1 из 2 отзывов ›  
СПЕЦИАЛИСТЫ (2) ПРАЙС ОТЗЫВЫ (2)

Оздоровительный центр китайской традиционной медицины Млечный Путь расположена по адресу "Кантемировская ул., 12, лит. А", район Выборгский, недалеко от станции метро Лесная (750м).

Парковка общественная.

Клиника Млечный Путь оказывает услуги по уходу за лицом, уходу за телом, массажу лица, spa-процедурам, классическому массажу лица и другие услуги.

Штат клиники насчитывает 2 специалистов, среди которых: профессор традиционной китайской медицины.

2 клиента оставили о клинике свои отзывы, 2 клиента рекомендуют в массаже, тайском массаже.

Оплата наличными.

Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

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Специалисты

Ли Фулу
Ли Фулу
Профессор Традиционной китайской...
2 отзыва
Ян Сыцин
Ян Сыцин
Профессор Традиционной китайской...

Услуги и цены

Косметология

Уход за лицом

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Массаж лица

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Классический массаж лица

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Уход за телом

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иглорефлексотерапия

SPA-процедуры

СПА-процедуры

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баночная терапия

Талассотерапия

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Массаж

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скребковый массаж

Медовый массаж

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Антицеллюлитный массаж

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Тайский массаж

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другие услуги

Лечебные грязи

Грязевые процедуры

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Бальнеотерапия

Ванны, гидромассаж

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Контакты

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Адрес Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 12, лит. А
Лесная

Млечный Путь, отзывы 2

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Vova
23.01.2020 | Vova
0
0

Специалист:  Ли Фулу

Услуга:  Массаж

Достоинства

Однозначно могу порекомендовать и мастера и центр. Неплохой сервис был по записи на прием. Что касается массажа то стоит однозначно своих денег. Не сравниться с нашими специалистами все таки китайцы знают секреты исцеления. Это релакс улучшение кровообращения и лучшее самочувствие.

Недостатки

нет

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11.01.2020 | Ирина
1
0

Специалист:  Ли Фулу

Услуга:  Тайский массаж

Достоинства

Массаж тут на самом деле достойный. Впервые расслабилась и получила релакс. Мастер просто профи! Кто еще не был, настоятельно рекомендую!

Недостатки

Нет

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