Правильный уход за телом способен продлить молодость и красоту на многие годы. Плохая экология, переутомление, стрессы, недосып — все это разрушительно воздействует на красоту нашего тела. Все эти факторы должны компенсироваться тщательным уходом.

Главное, на что необходимо обратить внимание, — это правильное питание. Пища должна содержать необходимые белки, жиры, углеводы и витамины. Второй путь к красоте тела — это физические нагрузки. Фитнес, групповые занятия, бассейн и даже просто утренняя зарядка в домашних условиях позволят вам избавиться от привычных болей в суставах, сделать тело более пластичным и гибким, меньше будет накапливаться усталость.

Третье хорошее средство — это бани и сауны. Пар, вода, массаж оказывают удивительное воздействие на кожу. Повышается тонус, ускоряется процесс обмена веществ, улучшается настроение.

Немаловажно для красоты тела, сделана ли эпиляция. Участки тела, где есть нежелательные волосы, после эпиляции становятся гладкими и приятными наощупь, меняется внешний вид в целом. Косметологи смогут предложить вам несколько вариантов эпиляции (сахарную, восковую, лазерную или фотоэпиляцию). ...